Spendenaktion mit Kundenhilfe : Dank Edeka „Hoof“: Ostertüten für Tafelkunden südlich des Nord-Ostsee-Kanals

Die sind gefüllt mit Lebensmitteln, die die gemeinnützige Ausgabestelle sonst selten verteilen kann.

Osterrönfeld | Die Kunden der Rendsburger Tafel in Osterrönfeld, Schacht-Audorf und Jevenstedt bekommen ein Ostergeschenk. Insgesamt 138 Tüten für je fünf Euro sind in den vergangenen zwei Wochen von Kunden des Edeka-Supermarktes „Hoof“ in Osterrönfeld gekauft worden, damit sie die Tafel bei den Ausgaben vor Ostern verteilen konnten. Die Tüten enthalten haltbare Leb...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.