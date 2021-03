Lohe-Föhrden : Küchenbrand war schnell unter Kontrolle

40 Einsatzkräfte aus drei Wehren waren vor Ort, um den Brand in einem Einfamilienhaus zu löschen.

Lohe-Föhrden | Komplett ausgebrannt ist die Küche in einem kombinierten Wohn- und Bürogebäude in Lohe-Föhrden. Verletzt wurde niemand. Das Feuer war schnell unter Kontrolle. Wie Daniel Passig vom Presseteam des Kreisfeuerwehrverbandes Rendsburg-Eckernförde mitteilt, brach das Feuer am Sonnabendnachmittag gegen 15.34 Uhr in der Straße Am Sandberg aus. In dem Gebäu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.