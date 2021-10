Schwerlasthafen am NOK : Kursänderung beim Baukonzern Max Bögl verschärft Krise im Rendsburg Port

Nur noch 60 Schiffe pro Jahr laufen den Hafen an. Ausgerechnet der ehemalige Hauptkunde wendet sich vom Nord-Ostsee-Kanal ab – und bevorzugt jetzt den Abtransport von Turmteilen für Windkraftanlagen über die Straße.

Osterrönfeld | An der Albert-Betz-Straße in Osterrönfeld liegen die Gegensätze eng beisammen. Im Fertigteilewerk von Max Bögl laufen die Bänder wieder. Das Werk sei mit Windprojekten „gut ausgelastet“, sagt Firmensprecher Jürgen Kotzbauer. „Sehr positiv“ sei die Prognose für 2022. Auf dem Betriebsgelände an der Albert-Betz-Straße stehen die Fertigteile dicht an dich...

