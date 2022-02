Krieg in der Ukraine : Kreis Rendsburg-Eckernförde bereitet sich auf Aufnahme von Flüchtlingen vor

Der Krieg Russlands gegen die Ukraine führt schon jetzt zur Massenflucht aus Gebieten, die von den Kampfhandlungen betroffen sind. Der Kreis Rendsburg-Eckernförde will gewappnet sein.

Rendsburg | Landrat Rolf-Oliver Schwemer hat mit Entsetzen die Nachrichten über den Angriff Russlands auf die Ukraine verfolgt. „Die russische Invasion in die Ukraine stellt einen klaren Bruch des Völkerrechts dar. Dass wir jetzt Krieg in Europa und dazu in einem noch nicht absehbaren Ausmaß haben, ist sehr besorgniserregend“, sagte er am Donnerstag. Neue Flüc...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.