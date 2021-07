Ablösung für Fluthelfer : Rendsburg-Eckernförde schickt 80 frische Feuerwehrleute nach Rheinland-Pfalz

Am späten Sonnabend wurde die Katastrophenbereitschaft von Landrat Dr. Rolf-Oliver Schwemer verabschiedet. Dieser dankte nicht nur den Helfern selbst, sondern auch ihren Arbeitgebern.

Büdelsdorf | 80 Männer und Frauen aus 22 Feuerwehren im Kreis Rendsburg-Eckernförde haben sich am späten Sonnabend auf die 560 Kilometer lange Fahrt in das Überschwemmungsgebiet in Rheinland-Pfalz gemacht. Die Helfer lösen die Kameradinnen und Kameraden ab, die dort seit Dienstag Hilfe leisteten. Sie werden unter Umständen auch Tote bergen müssen. ...

