Rendsburg-Eckernförde : Bußgeld-Falle für Raser: Kreis setzt auf einen mobilen Blitzer mit Panzerung

Am Donnerstag, 21. Oktober, wird das 150.000 Euro teure Gerät offiziell in Dienst gestellt. Autofahrer sollten an einer viel befahrenen Straße in Eckernförde genauer als sonst auf das Tempo achten.

Rendsburg | Für Autofahrer zwischen Damp und Hanerau-Hademarschen, Flintbek und Hohn mit Hang zu sportiver Fahrweise brechen harte Zeiten an. Vom 9. November an müssen sie bei Tempoüberschreitungen nicht nur deutlich tiefer in die Tasche greifen. Dafür sorgt die verschärfte Bundesgesetzgebung. Wer etwa innerorts 16 bis 20 Kilometer pro Stunde (km/h) zu schnell fä...

