Rendsburg-Eckernförde : Drohendes Corona-Loch: Kreis legt neun Millionen Euro für Imland-Klinik zurück

Ob das kommunale Krankenhaus die Finanzspritze benötigt, bleibt abzuwarten. Derzeit verzeichnet es nach Aussage von Sprecherin Barbara Ermes einen „leichten Anstieg des Leistungsgeschehens“.

Rendsburg | Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. In unsicheren Corona-Zeiten gewinnt der Spruch des deutschen Schriftstellers Joachim Ringelnatz an Bedeutung. Und als Sicherheit stellte der Kreistag neun Millionen Euro in den 2. Nachtragshaushalt zur finanziellen Stärkung der Imland-Klinik ein. Wir wissen nicht, wie sich Corona entwickelt. Die ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.