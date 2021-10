Kreis Rendsburg-Eckernförde : Corona-Inzidenzwert steigt deutlich – 41 Neuinfektionen am Dienstag

Mehrere Fälle hat es nach einer Feier in Beringstedt gegeben. Insgesamt sind kreisweit derzeit 137 Personen infiziert, vier von ihnen müssen im Krankenhaus behandelt werden.

Rendsburg | Der Corona-Inzidenzwert ist am Dienstag im Kreis Rendsburg-Eckernförde deutlich gestiegen: Von 30,6 (Montag) auf 42,9. Am Wochenende hatte der Wert noch bei 24,4 gelegen. 41 neue Fälle wurden am Dienstag gemeldet. Aktuell tragen 137 Menschen das Virus in sich, vier von ihnen müssen klinisch behandelt werden. 198 Personen befinden sich in Quarantäne. ...

