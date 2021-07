Rendsburg lebt nach Corona auf : Konzertreihe ohne Eintritt im Hotel „Onno“ – Reiner Bublitz macht den Anfang

Am Freitag um 18 Uhr tritt der Neumünsteraner Singer/Songwriter im Hofgarten des Hotels auf. Es folgen im Wochentakt an gleicher Stätte „4 Way Street“, „Maya Mo“ und das Duo „Nob Wesch & Markus Jan Weber“.

Rendsburg | „Licht an und Bühne frei“ – dieses Signal sendet der Rendsburger Hotelier Claas Normann Mäder aus. Der Inhaber des Hotels „Onno“ hat ein Kulturangebot für Rendsburg und darüber hinaus auf die Beine gestellt. An den vier Freitagen zwischen dem 30. Juli und 20. August, jeweils ab 18 Uhr, wird der Hofgarten seines Boutique-Hotels in Rendsburg-Neuwerk zur...

