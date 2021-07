Sommerkonzert in Rendsburg : Neuer Künstler: Morten Jensen springt für erkrankten Alexandre Bytchkov ein

Jensen tritt am Mittwoch gemeinsam mit Volker Linhardt in der St.-Marien-Kirche auf. Wegen der Corona-Auflagen steht nur ein begrenztes Kontingent an Tickets bereit.

Rendsburg | Am Mittwoch findet in der St.-Marien-Kirche in Rendsburg das erste Konzert in der Reihe der Sommerkonzerte statt. Dabei gibt es eine kurzfristige Änderung: Das ursprünglich für diesen Tag vorgesehene Konzert mit Alexandre Bytchkov muss wegen einer Erkrankung abgesagt werden. Dafür gibt es ein Konzert für Trompete und Orgel: Es spielen Morten Jensen un...

