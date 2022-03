Hanerau-Hademarschen : Ukraine-Krieg: Friedenskonzert bringt 10.000 Euro ein für den guten Zweck

Binnen zwei Tagen stellten die Organisatoren die Benefiz-Veranstaltung auf die Beine. Beim Konzert wurden unter anderem Stücke von John Lennon, Michael Jackson und Udo Lindenberg gespielt.

Hanerau-Hademarschen | 10.000 Euro für Organisationen, die in der Ukraine Hilfe leisten: Das ist das Ergebnis eines spontanen Friedenskonzerts auf dem Marktplatz in Hanerau-Hademarschen. Die „Gospelling Souls“ begeisterten trotz eisiger Temperaturen knapp 500 Zuhörer mit Friedensliedern von John Lennon, Nena, Michael Jackson und Udo Lindenberg. Friedenskonzert in Hanerau...

