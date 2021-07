Schauburg-Filmtheater : Am Dienstag: Kommunales Kino Rendsburg zeigt Naturfilm „Der Bär in mir“

Gemeinsam mit Bärenforscher David Bittner reiste Regisseur Roman Droux ans äußerste Ende Alaskas – und produzierte dort eindrucksvolle Bilder.

Rendsburg | Der Verein Kommunales Kino Rendsburg zeigt am Dienstag im Schauburg-Filmtheater den Naturfilm „Der Bär in mir“. Der Film läuft ab 17 Uhr und wird ab 19.45 Uhr ein zweites Mal gezeigt. Weiterlesen: Endlich wieder Popcorn im Kino: Erster Film nach acht Monaten Corona-Pause Am äußersten Ende Alaskas erfüllt sich für Filmemacher Roman Droux ein Trau...

