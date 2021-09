Kolonisten-Stammtisch : Treffen in Neu Duvenstedt: Familienzusammenführung nach über 250 Jahren

Vor über 250 Jahren kamen die „Kolonisten“ nach Schleswig-Holstein. Auch heute noch gibt es hier Nachfahren dieser Siedler. Genealoge Dr. Hans-Peter Stamp aus Rendsburg macht ihre Verwandten ausfindig.

Neu Duvenstedt | Es ist jedes Mal eine kleine Reise in die Vergangenheit, wenn sich die rund 30 Teilnehmenden auf dem Kolonistenhof der Diakonie in Neu Duvenstedt versammeln. Mit dabei ist immer auch der Rendsburger Genealoge Dr. Hans-Peter Stamp, der in diesem Jahr eine Überraschung für zwei neue Teilnehmerinnen „mitgebracht“ hat. Weiterlesen: 40 Jahre gesammelt ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.