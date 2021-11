Kultkneipe Datscha : Dänisches Weihnachtsbier „Tuborg Julebryg“ hat den Weg nach Rendsburg gefunden

In der Kultkneipe am Paradeplatz wurde am Freitag, 19. November, das dänische „Tuborg Julebryg“ angestochen. Zwar mit zwei Wochen Verspätung, aber das dänische Weihnachtsbier war gar nicht so einfach zu bekommen.

Rendsburg | Mit zwei Wochen Verspätung hat Rendsburg jetzt den dänischen J-Dag zelebriert. In Dänemark wird der erste Freitag im November dazu genutzt, um Punkt 20.59 Uhr das traditionelle Weihnachtsbier „Tuborg Julebryg“ am Fass anzustechen. Auch interessant: Neues Team macht Kultkneipe Datscha wieder auf – mit Songs von Helene Fischer Diese Tradition geht...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.