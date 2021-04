Rendsburg : Klimaschutz-Netzwerk „Rendsburg 2030“ erhält weitere Unterstützer

Jetzt soll die Kampagne für ein sozial-ökologisches Rendsburg ausgebaut werden und konkrete Pläne erarbeitet werden.

Rendsburg | Das neu gegründete Stadtnetzwerk „Rendsburg 2030“ wächst. Bei einem ersten Treffen waren unter anderem die IG Metall Rendsburg, People For Future Rendsburg, die ökumenische Arbeitsstelle Rendsburg-Eckernförde und Fridays For Future Rendsburg dabei. Mehr zum Thema: Neues Klimaschutz-Netzwerk „Rendsburg 2030“ sucht Laden in der Innenstadt Anja Kna...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.