Klein Bennebek : Dividende aus Aktien macht Investitionen möglich

Klein Bennebek will den Breitbandausbau vorantreiben und Wünsche der Feuerwehr erfüllen.

Klein Bennebek | Im Sommer läuft die Beteiligung an der SH-Netz AG aus. Klein Bennebek hält 174 Aktien, die für rund 817.000 Euro gekauft wurden. In den vergangenen fünf Jahren sind knapp 124.000 Euro an Dividende in die Gemeindekasse geflossen, wobei die Dividendenzahlung für das zurückliegende Jahr noch ausstehen, wurde auf der Sitzung der Gemeindevertreter bekannt ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.