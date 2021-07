Kampf gegen Raser : Klein Bennebek: Ausweitung der Tempo-30-Zonen, Geschwindigkeit wird kontrolliert

Für 5000 Euro kauft die Gemeinde zwei Geschwindigkeitsmessgeräte. Auch eine Versetzung der Ortsschilder wurde beschlossen.

Klein Bennebek | Gemeinsam mit Gemeindevertretern, Ordnungsamt, Polizei und dem Landesbetrieb Straßenbau hat in Klein Bennebek eine Verkehrsschau stattgefunden. Grund war der Antrag der Gemeinde, die Ortstafel am Dörpshuus zu versetzen und damit den Tempo-50-Bereich erweitern zu dürfen. Die Erweiterung wurde genehmigt bis zur Beek (Richtung Friedrichsanbau) und bis hi...

