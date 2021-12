Kitas der Stadt Rendsburg : Elternvertreter Michael Laier warnt vor den Folgen einer Privatisierung

Nachteile könnten zum Beispiel für Kinder mit Integrationsbedarf entstehen, so der oberste Elternvertreter. Auch andere Vorteile würde die Stadt aus der Hand geben.

Rendsburg | Die von einer politischen Mehrheit (CDU, Grüne, FDP) erwogene Privatisierung der kommunalen Kitas in Rendsburg ruft auch die Elternvertreter auf den Plan. „Wir halten davon gar nichts“, sagte Michael Laier, Beiratsvorsitzender an der Kita Neuwerk und Vorsitzender der Kreiselternvertretung, auf Anfrage am Montag. Die Stadt gibt ihre Autarkie auf. ...

