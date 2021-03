Kirsten Hilberling aus Fockbek : Not macht erfinderisch: Kosmetikerin bietet für Kunden Corona-Schnelltests im Carport an

Weil die Kunden nur mit einem negativen Test ins Kosmetik-Studio dürfen, überlegte sich Kirsten Hilberling ein Konzept.

Fockbek | Eine Fockbeker Kosmetikerin bietet für ihre Kundschaft jetzt Corona-Schnelltests in ihrem Carport an. Not macht erfinderisch: Nachdem ihr mitgeteilt wurde, dass ihre Klientel vor der Behandlung einen negativen Corona-Test vorlegen muss, hat Kirsten Hilberling kurzerhand ihre eigene Teststation eingerichtet. Weiterlesen: Kostenloser Corona-Abstrich: 60 ...

