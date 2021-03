Start auf dem Schlossplatz : Kirchliche Müllsammelaktion in Rendsburg – und viele Helfer machen mit

Am 27. März ist Großputz angesagt: Felix Scherer (18), „FÖJ“-ler beim Kirchenkreis, geht mit gutem Beispiel voran.

Rendsburg | Täglich ist Felix Scherer mit dem Rad in der Stadt unterwegs und sieht dabei viel Müll herumfliegen – am Straßenrand, im Gebüsch oder auf Blühwiesen. „Das stört mich sehr“, sagt er. Der 18-Jährige, der ein Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ) beim Kirchenkreis Rendsburg-Eckernförde absolviert, wird deshalb am Sonnabend, 27. März, Müll sammeln. Es is...

