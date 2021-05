Coronagerechte Feier : Kirchengemeinde Stapelholm feiert Himmelfahrt mit Gottesdienst auf Erfder Friedhof

Draußen ist mit Maske und entsprechendem Abstand sogar wieder Gesang möglich.

Erfde | Die Kirchengemeinde Stapelholm lädt zum Gottesdienst an Christi Himmelfahrt nach Erfde ein. Am 13. Mai findet dieser ab 10 Uhr im Freien auf dem Erfder Friedhof im Bereich des neu errichteten Pavillons statt. „Ein Mitglied des Kirchengemeinderates kam auf diese Idee“, berichtet Pastor Florian Fitschen, „So wurde unser Erfder Friedhof am Himmelfahrtsta...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.