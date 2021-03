Weltgebetstag in Fockbek : Kirchengemeinde bietet am Freitag einen Online-Gottesdienst auf Youtube

Die Corona-Pandemie lässt eine Öffnung der Pauluskirche nicht zu. Ein kleines Team zeichnete daher ein Video auf.

Fockbek | Unter dem Motto „Worauf bauen wir?“ findet am 5. März der Weltgebetstag statt. Unter den Coronaauflagen nicht wie üblich als Gottesdienst, sondern von 12 bis 18 Uhr mit Stationen in der offenen Kirche sowie einem Onlineangebot. Mehr zum Thema: Den Weltgebetstag 2021 gibt es in Nortorf in Tüten zum Mitnehmen In der Pauluskirche in Fockbek gibt es...

