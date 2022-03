Kinocenter und Schauburg : Rendsburger Kinos: Benefiz-Vorstellungen für die Opfer des Krieges gegen die Ukraine

Wer will, kann am Sonntag zwei Filme hintereinander sehen und damit den Menschen in der Kriegsregion helfen. Gezeigt werden „Crescendo #makemusicnotwar“ (17 Uhr, Schauburg) und „Klitschko“ (19 Uhr, Kinocenter).

Rendsburg | Die beiden inhabergeführten Rendsburge...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.