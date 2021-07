„Mini Jerry Town“ in Rendsburg : Kinderstadt im Corona-Format: 100 Jungen und Mädchen haben trotzdem ihren Spaß

Der Innenhof des Hohen Arsenals in Rendsburg ist drei Tage lang fest in Kinderhand. Auch in reduzierter Form wird das kommunale Ferienprogramm gut angenommen.

Rendsburg | Die Kinder-Ferienstadt „Jerry Town“ ist ein fester Programmpunkt im Ferienprogramm der Stadt Rendsburg. In diesem Jahr findet sie wegen der Corona-Pandemie in verkleinerter Form statt. „Mini Jerry Town“ bietet von Montag bis Mittwoch, 26. bis 28. Juli, Kindern zwischen neun und zwölf Jahren abwechslungsreiche Aktivitäten im Innenhof des Hohen Arsenals...

