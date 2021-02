Rendsburg : Granate bei Bauarbeiten am Grünen Kamp entdeckt – Kita evakuiert

Die Zone um den Fundort wurde abgeriegelt, 60 Kinder wurden zunächst in ein benachbartes Gebäude gebracht. Inzwischen gab die Polizei Entwarnung.

