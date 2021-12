Kinderschutzbund Rendsburg : Kinder und Corona: Darum rät Ex-Kinderarzt Horst Reibisch zur Impfung ab 5 Jahren

Der Vorsitzende des Kinderschutzbundes, Ortsverband Rendsburg, spricht im Interview über die Langzeitfolgen der Corona-Pandemie – und warum er als Mediziner zu Impfungen bei Kindern eine klare Meinung hat.

Rendsburg | Der frühere Kinderarzt Horst Reibisch (75) leitet den Ortsverband Rendsburg im Deutschen Kinderschutzbund. Der Verein hat 170 Mitglieder, darunter zehn Ehrenamtler, die den Vorstand bilden. Der Kinderschutzbund sieht sich als die größte „Lobby für Kinder“ in der Bundesrepublik. Er stellt zum Beispiel unbürokratische Hilfen für Kinder bereit, die in No...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.