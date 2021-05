In der Rendsburger „Schleife“ : Kita-Kinder legen ein Insektenparadies an – und Kleingärtner helfen dabei

Der Kindergarten Nobiskrug und die Kleingartenanlage „Hoffnung“ haben ein gemeinsames Projekt gestartet.

Rendsburg | Eine Blumenwiese mitten in Rendsburg, ein Insektenparadies im Schrebergarten. Das will Claudia Günter schaffen. Sie ist Obfrau der Kleingartenanlage „Hoffnung“ an der Nobiskrüger Allee im Rendsburger Stadtteil Schleife. Mit dabei beim Projekt sind die Kinder der benachbarten Evangelischen Kindertagesstätte Nobiskrug. Jetzt, im Frühjahr, haben...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.