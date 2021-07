Dreifach-Lesung am 1. August : Jetzt wird's kriminell: Autoren-Trio macht es im Kinocenter Rendsburg spannend

Das „Kieler Krimi Kartell“ macht Station im Saal „Elektra“ des Lichtspielhauses: Arnd Rüskamp, Inken B. Weiss und Kurt Geisler lesen aus ihren Werken.

Rendsburg | Das Kinocenter Rendsburg kann nicht nur Filme. Auch Live-Kulturveranstaltungen finden regelmäßig an der Wallstraße statt. Am Sonntag, 1. August, um 19.30 Uhr gastiert eine Abordnung des „Kieler Krimi Kartells“ im Saal „Elektra“. Drei Autoren lesen „fangfrische Kriminalstories“ unter dem Motto „Tatort Meer“, wie es in der Ankündigung heißt. Zusammen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.