Fussball : Kevin Wardin stellt sich beim TuS Jevenstedt der Herausforderung Landesliga

Der Mittelfeldspieler kommt vom Verbandsligisten TSV Vineta Audorf. Beim TuS trifft Wardin mit Bent und Tim Rathjens auf alte Weggefährten aus Nübbeler Zeiten.

Jevenstedt | Neuzugang Nummer 5 für den Fußball-Landesligisten TuS Jevenstedt: Kevin Wardin wechselt vom Verbandsligisten TSV Vineta Audorf an die Jevenau. Auch interessant: Philip Weidemann wechselt vom VfR Neumünster zum TuS Jevenstedt Wardin spielte in seiner Jugend unter anderem für Holstein Kiel und in Flensburg, ehe er sich im Herrenbereich dann dem Bü...

