Kein Besuch aus Kelly-Family : Wegen Corona: Konzert mit Kathy Kelly in Todenbüttel zum vierten Mal abgesagt

Ursprünglich sollte der Stargast bereits am 17. Mai vergangenen Jahres auftreten. Jetzt wurde der dritte Nachholtermin gecancelt – doch es soll einen neuen Anlauf geben.

Todenbüttel | Wegen der fortdauernden Corona-Pandemie entwickelt sich das geplante Kathy Kelly-Konzert in der Kirche in Todenbüttel immer mehr zur „unendlichen Geschichte“. Das von ihren Fans heiß ersehnte Gastspiel in der Dreieinigkeitskirche ist nun schon zum vierten Mal abgesagt und verschoben worden. Der neue Termin: irgendwann im kommenden Jahr. Weiterlesen...

