Aufruf der Gewerkschaft NGG : Warnstreik bei Brückner-Werken in Nortorf: Beschäftigte fordern Bezahlung nach Tarif

In dem auf die Verarbeitung von Kartoffeln spezialisierten Betrieb ruhten am Mittwochmorgen für zwei Stunden die Bänder. Die gewerkschaftlich organisierten Mitarbeiter kämpfen für einen Haustarifvertrag.

Nortorf | Sie standen mit Leuchtwesten und Mund-Nasen-Schutz in der Dunkelheit und machten ihrem Unmut Luft: Beschäftige der Brückner-Werke in Nortorf sind am Mittwochmorgen, 19. Januar, erstmals in einen Arbeitskampf gezogen. Ab 6 Uhr legten sie in der Frühschicht für zwei Stunden die Arbeit nieder. Weiterlesen: Blick hinter die Kulissen der Kartoffel-Exper...

