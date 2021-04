Verkehr in Rendsburg : Freigabe des Kanaltunnels in der Nacht zum Sonnabend spätestens um 5 Uhr

In der Nacht auf den 1. Mai werden alle Verkehrszeichen entfernt, die auf eine Sperrung der Oströhre hinweisen.

Rendsburg | Spätestens am Sonnabend um 5 Uhr sollen Verkehrsteilnehmer in Rendsburg vierspurig durch den Kanaltunnel fahren können. Das teilte ein Sprecher der Kanalverwaltung am Donnerstagnachmittag mit. Weiterlesen: Nach Lkw-Unfall am Kanaltunnel: B77 wieder frei – aber nur bis 21 Uhr Vor der Freigabe stehen noch zwei Sperrungen des gesamten Tunnels an: v...

