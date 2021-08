Rendsburg : So erklären Bürger, warum sie sich nicht gegen Corona impfen lassen wollen

Impfstoffe gegen Corona stehen genügend zur Verfügung, doch nicht jeder will sich immunisieren lassen. Die Motive der Nicht-Geimpften sind unterschiedlich. Einen gemeinsamen Nenner gibt es dennoch: Angst.

Rendsburg | Die Impfkampagne verliert auch im Kreis Rendsburg-Eckernförde an Schwung. In den Impfzentren ist die Nachfrage so stark zurückgegangen, dass die Öffnungszeiten bereits eingeschränkt wurden. Der Kreis hat bereits eine Kampagne gestartet, um Unentschlossene zum Piks in den Arm zu bewegen. Doch warum wollen sich einige nicht immunisieren lassen? Shz.de h...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.