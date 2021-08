Kampf gegen Corona : Wahl zwischen drei Wirkstoffen: Impfungen ohne Anmeldung am Dienstag in Fockbek

Für die Impfwilligen stehen Astrazeneca, Moderna sowie Johnson&Johnson bereit. Zwischen 9 und 17 Uhr werden die Spritzen verabreicht.

Fockbek | Die offene Impfaktion in Fockbek geht in die zweite Runde. Ende Juni erhielten Impfwillige ohne Anmeldung eine Spritze mit dem Wirkstoff von Astrazeneca. Am Dienstag, 3. August, können sie sich im Sportlerheim (Krattredder 55) den zweiten Piks abholen. Los geht es ab 9 Uhr. Weiterlesen: Im Sportlerheim werden am 29. Juni 150 Dosen Astrazeneca verab...

