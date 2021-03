Wirkstoff AstraZeneca : Kampf gegen Corona: In Büdelsdorf wird endlich geimpft

Eigentlich sollte in dem Impfzentrum bereits seit Mitte Dezember Betrieb sein. Doch der Start verzögerte sich mehrfach.

Büdelsdorf | Eigentlich sollte im Büdelsdorfer Impfzentrum bereits seit 15. Dezember die Corona-Schutzimpfung verabreicht werden. Doch der Start zögerte sich immer wieder hinaus. Am Montag war es nun endlich so weit: Die ersten Menschen wurden in Büdelsdorf gegen Co...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.