Schlange stehen für Spritze : Kostenpflichtige Corona-Tests führen zu Ansturm auf Büdelsdorfer Impfzentrum

Mit maximal 60 Teilnehmern rechnete der Kreis bei der jüngsten Impfaktion in Büdelsdorf. Tatsächlich wurden 134 Spritzen verabreicht. Ein Grund: Viele wollen nicht länger Geld für den Testnachweis ausgeben.

Büdelsdorf | Erstmals seit der offiziellen Schließung der Impfzentren in Schleswig-Holstein gab es am Standort des einstigen Impfzentrums in Büdelsdorf wieder Spritzen gegen Corona. Am Mittwoch war eine Impfaktion von 16 bis 19 Uhr geplant. Doch mit den geplanten drei Stunden kamen die Verantwortlichen des Kreises nicht hin. Gerechnet hatte man mit 30 bis 60 Teiln...

