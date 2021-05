„Diamantene“ in Owschlag : Julia und Udo Ottmüller seit 60 Jahren verheiratet – gefeiert wird erst nach der Pandemie

Die erneute Trauung in der Christuskirche in München muss ausfallen. Das Ehepaar will nach der Corona-Pandemie feiern.

Owschlag | 60 Jahre – solange sind Julia und Udo Ottmüller verheiratet. Am Dienstag begehen sie ihre Diamanthochzeit. Julia Ottmüller berichtet: „Eigentlich wollten wir uns, genau wie zu unserer Goldhochzeit, in unserer geliebten Christuskirche in München, in der wir vor 60 Jahren geheiratet haben, segnen lassen. Leider lässt Corona das im Augenblick nicht zu.“ ...

