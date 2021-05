Dreister Raub in Rendsburg : Jugendliche schlagen 92-Jähriger auf den Kopf und stehlen ihre Handtasche

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise zur Tat und zum Verbleib der Handtasche. Die Rentnerin wurde leicht verletzt.

Avatar_shz von Dana Frohbös

17. Mai 2021, 15:37 Uhr

Rendsburg | Im Bereich der Bushaltestelle an der Altstadtschule in Rendsburg kam es am Freitag, 14. Mai, gegen 16 Uhr zu einem „hinterhältigen Raub“, teilte die Polizei am Montag mit. Opfer ist eine 92-jährige Rentnerin.

Sturz zu Boden

Sie war mit ihrem Rollator in Richtung Innenstadt unterwegs, als sie auf Höhe der Bushaltestelle plötzlich und unvermittelt von hinten geschubst wurde und einen Schlag in den Hinterkopf bekam. Die Rentnerin stürzte daraufhin zu Boden. Polizeisprecher Sönke Petersen: „Aus den Augenwinkeln sah sie zwei Personen weglaufen und stellte dann fest, dass ihre zuvor am Rollator getragene rote Handtasche nun fort war.“

Zeugen hatten den Vorfall beobachtet und konnten die Täter beschreiben. Beide waren männlich, etwa 15 Jahre alt und 1,60 bis 1,65 Meter groß. Einer der beiden trug eine schwarze Jacke, hellblaue Jeans und schwarze Schuhe. Der andere war mit einer gelben oder beigefarbenen Jacke bekleidet, möglicherweise einer Bomberjacke.



Portemonnaie wieder aufgetaucht

Petersen: „Die beiden Jugendlichen liefen mitsamt der roten Handtasche der Geschädigten auf dem hinter der Altstadtschule befindlichen Sandweg in Richtung Untereider davon.“ Das Portemonnaie, das sich in der Handtasche befunden hatte, wurde später im Uferbereich der Untereider nahe der Bootsliegeplätze gefunden. Die rote Handtasche selbst sowie ein Bargeldbetrag bleiben verschwunden.

Die 92-Jährige wurde durch den Sturz leicht verletzt und wird nun durch den „Weißen Ring“, einer Hilfsorganisation für Kriminalitätsopfer, betreut. Die Polizei bittet derweil um Hinweise. Gibt es weitere Zeugen der Tat? Hat jemand die rote Handtasche gefunden oder das graue Portemonnaie? Wer Angaben machen kann, meldet sich unter Tel. 04331/2080.