Jugendhandball-Oberliga : Elfter Sieg im elften Spiel: A-Jungen der HSG Eider Harde spielen eine perfekte Hinrunde

In einem Nachholspiel am Mittwochabend bezwingt das Team von Trainer Malte Böhrnsen die HSG SZOWW mit 33:30. Zur Pause liegt Eider Harde noch mit 15:17 hinten, in der zweiten Halbzeit dreht der Spitzenreiter dann auf.

Ohrstedt | Die A-Jugendhandballer der HSG Eider Harde haben in der Oberliga eine perfekte Hinrunde gespielt. Das 33:30 (15:17) am Mittwochabend bei der HSG SZOWW war der elfte Sieg im elften Spiel. Weiterlesen: Souveränes 36:25 – A-Jungen der HSG Eider Harde fügen Rellinger TV erste Heimpleite zu Der Vorsprung auf den ersten Verfolger (VfL Lübeck-Schwartau...

