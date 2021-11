Jugendhandball-Oberliga : 36:26 gegen SV Reinfeld: A-Mädchen der HSG Schülp/Westerrönfeld/RD feiern ersten Sieg

Auch die weibliche Jugend B der HSG FONA bejubelte ihren Premierenerfolg. Übung im Feiern hat indes die männliche Jugend A der HSG Eider Harde, die gegen die HSG Tarp-Wanderup ihren fünften Sieg in Folge einfuhr.

Rendsburg | In der Handball-Oberliga der männlichen Jugend A kristallisiert sich an der Tabellenspitze immer mehr ein Zweikampf um die Meisterschaft heraus. Die HSG Eider Harde ließ auch am 5. Spieltag gegen die HSG Tarp-Wanderup beim 36:24 nichts anbrennen und liegt mit dem punktgleichen VfL Lübeck-Schwartau vorn. Weiterlesen: 32:25-Sieg gegen Angstgegner Bra...

