Tetenhusen : Senior Johannes Thöming liebt das Laufen – seit 27 Jahren hält er einen Landesrekord

Am Dienstag feiert Johannes Thöming seinen 85. Geburtstag. Sport ist sein Leben. Höhepunkt: eine WM-Teilnahme.

Tetenhusen | Johannes Thömings sportliche Laufbahn begann vor 75 Jahren beim TSV Germania Grün-Weiß in Tetenhusen beim Handball. Gespielt wurde auf dem Großfeld. „Ich war immer der Kleinste. Klein und flink – so konnte mich selten einer einholen“, sagt er heute. Im Alter von 17 Jahren durfte er in der ersten Männermannschaft spielen. Pokalspiele, Kreismeistersc...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.