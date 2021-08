CDU im Bundestagswahlkampf : Johann Wadephul drängt auf Nordumfahrung für Rendsburg und Büdelsdorf

Der Ortsverband ist in den Bundestagswahlkampf gestartet. Der Spitzenkandidat sprach auf dem Parkplatz des Rondo-Einkaufszentrums vor allem über Verkehrspolitik und packte ein heißes Eisen an.

Büdelsdorf | Der CDU-Bundestagsabgeordnete Dr. Johann Wadephul, Direktkandidat für den Wahlkreis Rendsburg-Eckernförde und Spitzenkandidat der schleswig-holsteinischen CDU zur Bundestagswahl, war am Sonnabend auf Einladung des CDU-Ortsverbandes zu Besuch in Büdelsdorf. Schwerpunkt war das Thema „Verkehrspolitik“. An einem Informationsstand vor dem Einkaufszentr...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.