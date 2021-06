Hohes Arsenal Rendsburg : „Joe Cocker Tribute Band“ lässt die Woodstock-Legende auferstehen

„With a little help from my friends“ und andere Klassiker: Die Cover-Band mit Frontmann Wolfgang Sponholz ahmt das britische Original gekonnt nach. Am 3. Juli tritt sie im Kulturzentrum auf.

Rendsburg | Rauchige Stimme, rudernde Arme, den Rücken durchgedrückt, den Bauch stolz präsentiert: Wolfgang Sponholz von der „Joe Cocker Tribute Band“ schlüpft so gekonnt in die Rolle des Vorbildes Joe Cocker, dass man glauben könnte, der Sänger sei „with a little help from my friends“ wieder auferstanden. Am Sonnabend, 3. Juli, um 20 Uhr tritt die achtköpfige...

