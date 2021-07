Jevenstedt : Ausweichmanöver auf der B77 endet für Lkw im Graben

Der Fahrer wollte nach eigenen Angaben einem Wildtier ausweichen. Dabei kam er von der Fahrbahn ab.

Jevenstedt | Ein Ausweichmanöver endete am Montagnachmittag für einen Lkw-Fahrer auf der Bundesstraße 77 in Höhe Jevenstedt im Graben. Der 62-jährige Fahrer war mit seinem leeren Gespann in Richtung Hohenwestedt unterwegs, als er nach eigenen Angaben gegen 14.45 Uhr einem Wildtier ausweichen musste. Kein größerer Schaden am Fahrzeug Dadurch kam er auf dem re...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.