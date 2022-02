Familien und Eltern fördern : Elterncafés, Krabbelgruppe und mehr: AWO baut Familienzentrum in Jevenstedt auf

Junge Familien des Ortes und der Umgebung sollen miteinander vernetzt werden. Ein offener Austausch mit Eltern beginnt bereits am 16. Februar.

Jevenstedt | Seit Jahresbeginn wird am Aufbau eines neuen Familienzentrums südlich des Kanals gearbeitet. In Trägerschaft der Arbeiterwohlfahrt (AWO) soll in der Straße „Am Sportplatz 3a“, dem Standort des AWO-Kindergartens, ein Willkommens-, Erfahrungs- und Begegnungsort mit zahlreichen Bildungs- und Unterstützungsangeboten für Kinder, Eltern sowie Anwohnern und ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.