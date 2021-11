Jungautorin aus Erfde : „Die Schlangenunion“: Jessica Möller schreibt Thriller über das Leben in einer Sekte

Weil Studentin Luna kein Geld hat, nimmt sie ein fragwürdiges Angebot an und zieht für einen Monat zu einer Sekte. Doch ihr Aufenthalt ist keinesfalls harmlos. Den neuen Thriller gibt es bei Amazon zu kaufen.

Erfde | Die 22-jährige Jessica Möller aus Erfde hat einen Thriller über 358 Seiten geschrieben. Möller ist in Kahla in Thüringen aufgewachsen und wohnt seit 2017 mit ihren Eltern in Erfde. Sie ist Studentin im 3. Semester an der Fachhochschule Westküste in Heide und belegt den Studiengang Wirtschaftsrecht. Unterstützung durch Familie und Lehrer „Schon a...

