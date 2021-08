Rendsburg-Eckernförde : Neuanfertigung aus Kiel: Israelische Korvette fährt mit Polizeischutz durch den NOK

Das 92 Meter lange Schiff soll der israelischen Marine übergeben werden. Begleitet wird es bei der Passage von Polizeibooten und Einsatzkräften an Land.

Oldenbüttel | Mit viel Polizeischutz fuhr am Donnerstag eine israelische Korvette durch den Nord-Ostsee-Kanal. Gebaut wurde das Schiff von Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) in Zusammenarbeit mit German Naval Yards in Kiel. Es soll jetzt der israelischen Marine übergeben werden. Weiterlesen: Auf Weg nach Hamburg: Halbe Korvette „Karlsruhe“ durchquert NOK Begl...

