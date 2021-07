Kulturschlachterei Rendsburg : Video: Ohne aufs Papier zu schauen – Iris Bakker zeichnet Porträts blind

In 90 Sekunden zeichnet die dänische Künstlerin Iris Bakker kostenlose "Blind Porträts". In der Kulturschlachterei Rendsburg gastiert sie noch bis zum 16. Juli als Artist in Residence.

Rendsburg | Mit Aquarellfarbe, Wasser und Pastellkreide porträtiert Iris Bakker in Rendsburg am Tag um die 40 Personen. Ohne aufs Papier zu schauen – Dänische Künstlerin zeichnet in 90 Sekunden "Blind Porträts" Teilweise kommen die Menschen aus ganz Schleswig-Holstein, um sich von Iris zeichnen zu lassen. Dabei geht es nicht um Perfektion. Auch u...

