Nach Insolvenz in Rendsburg : Investoren aus dem In- und Ausland zeigen Interesse an Werft Nobiskrug

Der Verkauf ist für Juli dieses Jahres geplant. Ziel ist die Übertragung des gesamten Unternehmens samt Belegschaft.

Rendsburg | Die Suche nach einem Käufer der insolventen Rendsburger Werft Nobiskrug ist in eine neue Phase getreten: Nach Aussage des vorläufigen Insolvenzverwalters Hendrik Gittermann von der Hamburger Kanzlei Reimer haben in den vergangenen zwei Wochen bereits mehrere potenzielle Investoren aus dem In- und Ausland Interesse bekundet. Einen Verkauf strebt er für...

