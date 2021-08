Werft in der Krise : Wie geht es weiter bei Nobiskrug? Investor Lars Windhorst kommt nach Rendsburg

Einen Monat nach der Übernahme durch die Flensburger Schiffbau-Gesellschaft (FSG) will der Investor am Donnerstagnachmittag die weiteren Schritte in der Kooperation vorstellen.

Rendsburg | Wie geht es weiter mit der Werft Nobiskrug? Darüber will Investor Lars Windhorst am Donnerstag bei einem Besuch in Rendsburg informieren. Der 44-jährige Unternehmer ist Chef der Tennor-Finanzholding und Eigentümer Flensburger Schiffbau-Gesellschaft (FSG). Sie wiederum hat im Juli den Rendsburger Schiffbauer übernommen. Die auf Superyachten ab 60 Meter...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.